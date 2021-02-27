رئيس أرمينيا يرفض إقالة قائد الجيش

أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، اليوم السبت، أنه رفض توقيع أمر رئيس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.وقالت الرئاسة في بيان إن "رئيس الجمهورية رد في إطار صلاحياته الدستورية مشروع المرسوم مع الاعتراضات". وأضافت أن الأزمة "لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة في الموظفين".