رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين ومحافظ الشرقية يتفقدان مركزي خدمة المواطنين بههيا والزقازيق

السبت 27/فبراير/2021 - 05:09 م
وزير التموين ومحافظ
وزير التموين ومحافظ الشرقية
نرمين محمود الدهان
طباعة
تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركزي خدمة المواطنين المُطورين بقريتي بيشه قايد والزرزمون التابعتين لمركزي الزقازيق وههيا، لتقديم خدمة مميزة لأصحاب البطاقات التموينية الخاصة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وأهالي القريتين.

بدأ الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور ببيشه قايد التابعه لمركز الزقازيق، والمزود بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وكذلك فاكس، واستراحة للمواطنين، حيث يضم 9 شباك لتقديم كافة الخدمات من «بدل فاقد وبدل تالف – إصدار فصل إجتماعي – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم» لأبناء قرى الوحدة المحلية بيشة قايد والبالغ عددها 8 قرى.

توجه بعد ذلك وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الشرقية، لتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور بقرية الزرزمون التابعه لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لمتابعة إنتظام سير العمل به، والذي يعمل بنظام 6 شباك لتقديم الخدمات التموينية بالشكل الأمثل لأبناء قرى الوحدة المحلية بالزرزمون، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية تماشيًا مع منظومة التحول الرقمي، أوصى الوزير العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.

يذكر أن مركز ومدينة ههيا يضم 5 مكاتب تموين، تم تحويل 2 منها لمراكز خدمة مطورة لخدمة 28 قرية و8 توابع، لخدمة 300 ألف مواطن.

موضوعات متعلقة

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

مقعدان حول طاولة بيضاء