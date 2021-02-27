وزير التموين ومحافظ الشرقية يتفقدان مركزي خدمة المواطنين بههيا والزقازيق

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركزي خدمة المواطنين المُطورين بقريتي بيشه قايد والزرزمون التابعتين لمركزي الزقازيق وههيا، لتقديم خدمة مميزة لأصحاب البطاقات التموينية الخاصة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وأهالي القريتين.بدأ الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور ببيشه قايد التابعه لمركز الزقازيق، والمزود بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وكذلك فاكس، واستراحة للمواطنين، حيث يضم 9 شباك لتقديم كافة الخدمات من «بدل فاقد وبدل تالف – إصدار فصل إجتماعي – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم» لأبناء قرى الوحدة المحلية بيشة قايد والبالغ عددها 8 قرى.توجه بعد ذلك وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الشرقية، لتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور بقرية الزرزمون التابعه لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لمتابعة إنتظام سير العمل به، والذي يعمل بنظام 6 شباك لتقديم الخدمات التموينية بالشكل الأمثل لأبناء قرى الوحدة المحلية بالزرزمون، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية تماشيًا مع منظومة التحول الرقمي، أوصى الوزير العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.يذكر أن مركز ومدينة ههيا يضم 5 مكاتب تموين، تم تحويل 2 منها لمراكز خدمة مطورة لخدمة 28 قرية و8 توابع، لخدمة 300 ألف مواطن.