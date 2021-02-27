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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الدولى يفرض عقوبات على 3 من قادة ميليشيات الشباب بالصومال

السبت 27/فبراير/2021 - 04:40 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات على ثلاثة من أعضاء ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن العقوبات شملت كلا من أبوبكر علي آدم نائب قائد ميليشيات الشباب، ومعلم أيمن، بالإضافة إلى مهد كرتاي.

ووفقا للوكالة فإن الحكومة الصومالية عملت على أن تتقدم الولايات المتحدة بقرار فرض العقوبات إلى مجلس الأمن الدولي، حيث رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار.. ووصفت إيريكا باركس روجلز من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، الخطوة بأنها مهمة نحو الاستقرار والسلام في الصومال.

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