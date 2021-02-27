نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال ميدان الحلمية وكوبرى قصر الطاهرة

واصل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إجراء جولاته الخاصة بمتابعة المشروعات والخطط الاستثمارية بالأحياء حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لنوابه الأربعة بمتابعة كل المشروعات القائمة كل في نطاقه والمرور عليها وتذليل أي عقبات مواجهة.وقام الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل وتفقد نائب المحافظ خلال جولته أعمال التطوير الجارية بميدان الحلمية أول شارع سليم بحى الزيتون.وواصل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، جولته التفقدية بالمرور بنطاق حى الزيتون وتفقد أعمال التطوير والتجريد الجارية بكوبري قصر الطاهرة بحى الزيتون.تأتي الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمتابعة المشروعات والعمل على تذليل العقبات بها.