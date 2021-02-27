مصرع وإصابة 18 شخصًا فى انفجار لغم بريف حماة

لقى 5 مدنيين مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بسيارة تقل عددًا من الأشخاص خلال جمع الكمأة في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حماة، بأن لغما مضادا للدروع من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددا من الأشخاص خلال جمع الكمأة في أراضي قرية رسم الأحمر بريف منطقة سلمية الشرقي ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 اخرين بجروح اثنان منهم بحالة حرجة ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء.ولقى ثلاثة مدنيين مصرعهم أمس جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش ضمن أراض زراعية على أطراف قرية أبو لفة بريف سلمية الشرقي كما أصيب 4 مدنيين بجروح في الـ 16 من الشهر الجاري نتيجة انفجار لغمين أرضيين من مخلفات التنظيمات الإرهابية في وادي العذيب وبلدة صوران في ريف حماة.