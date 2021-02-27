توفير بدل وقائية وتجهيز غرف عزل بجامعة بورسعيد

كشف الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، توفير بدل وقائية وتجهيز غرف عزل داخل كل كلية أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.وأشار، خلال تفقده سير الامتحانات بكلية الحقوق، يرافقه الدكتور علاء الدين حامد، عميد الكلية ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، إلى أن كل طالب لديه مشكلة صحية أو لأحد أفراد أسرته أن يخطرنا بذلك عبر أي وسيلة اتصال متاحة، وسيجرى إجراء الامتحان له في غرفة العزل، وفي حالة رغبته في الاعتذار عن دخول الامتحان لظروفه الصحية عليه أن يتقدم به على أن يجرى إجراء الامتحان له خلال أشهر الصيف.وأكد أنه جرى تطهير وتعقيم جميع الكليات في ظل جهود كبيرة من العمداء لتطبيق الإجراءات الاحترازية منذ دخول الطلاب من بوابات التعقيم، ومراعاة مسافات بين كل طالب وزميله داخل اللجان من متر ونصف إلى مترين، وحظر تبادل الأدوات، والالتزام بالكمامات، وتوفير المطهرات، والخروج من اللجان في مجموعات صغيرة على فترات متباعدة منعًا للزحام والتكدس أثناء الخروج، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن أي مشكلة من أي كلية.