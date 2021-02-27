أردوغان يدفع أموال لنجوم هوليود لحضور احتفال عيد ميلاده









احتفل مشاهير في هوليوود بينهم الممثل العالمي، جيسون ستاثام، بعيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الـ 67 في مدينة إسطنبول أمس الجمعة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".ويأتي احتفال المشاهير بعيد ميلاد أردوغان، في إطار مشاركتهم مساء الجمعة، في حفل افتتاح متحف السينما بإسطنبول «أطلس 1948»، وشارك في حفل الاحتفال إلى جانب ستاثام، كل من الممثل جوش هارتنت، والمخرج كاتب السيناريو غاي ريتشي، والمنتج إيفان أتكينسون، والمدير التنفيذي لشركة «ميرماكس» بيل بلوك، وعقب تقطيع الرئيس التركي قطعة الحلوى، التقط صورا تذكارية مع نجوم هوليوود.جدير بالذكر أن النجم العالمي جيسون ستاثام يواصل تصوير فيلمه القادم «فايف آيز» في ولاية أنطاليا التركية، وهو من إخراج غاي ريتشي.ومن جانبها، ذكرت بعض الصفحات المهتمة بالشأن التركي على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي وجود شبهات حول تلقي هؤلاء النجوم العالميين أموالًا نظير المشاركة في ذلك الاحتفال.