«Tom and Jerry» يحقق مليون جنيه في شباك تذاكر مصر

استطاع فيلم «Tom and Jerry» تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر المصري خلال الايام الماضية وتحقيقه مركزا متقدما بين كل الأفلام الأجنبية والعربية المتواجدة.وخلال 10 أيام من طرحه بالسينيمات المصرية، استطاع فيلم Tom and Jerry، تحقيق مليون جنيه، وهي إيرادات مميزة لفيلم أجنبي يعرض في مصر خلال هذه المدة، حيث يعرض الفيلم في 30 قاعة عرض بكل ربوع مصر.تدور قصة الفيلم هذه المرة عن عالم "توم وجيري"، وكيف تكشف الأحداث خلال هذه المرة عن عن الأحداث التي قابلت القط والفأر وكيف تكونت صداقة بينهما وكيف نشأت العداوة بين الطرفين وسط أجواء مثيرة كعادتهما.الفيلم الجديد من بطولة كلوي جريس موريتز ومايكل بينا وروب ديلاني وكولن جوست وكين جيونج، ومن تأليف، كاتي سيلبرمان ومن إخراج تيم ستوري.