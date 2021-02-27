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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 أشخاص بينهم رجل أعمال بارز بالرصاص فى هندوراس

السبت 27/فبراير/2021 - 05:51 ص
الشرطة في هندوراس
الشرطة في هندوراس
وكالات
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ذكرت الشرطة في هندوراس أن ستة أشخاص، بينهم رجل أعمال بارز، لقوا حتفهم بالرصاص في وسط مدينة سان بدرو سولا بشمال البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين، إن شخصا سابعا أصيب بجروح ونقل للمستشفى.

ونقلت صحيفة لا برينسا اليومية عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن أشخاصا مجهولين توجهوا بسيارة إلى مبنى تحت الإنشاء في ثاني أكبر مدينة في هندوراس، وأوقفوا الضحايا في صف ثم أطلقوا عليهم النار، كما لو كانوا ينفذوا فيهم حكما بالإعدام.

وأفادت تقارير إعلامية في هندوراس، أن رجل الأعمال القتيل يدعى ميجيل كاريون وكان مرشحا في الانتخابات البرلمانية عن حزب ليبرا اليساري.

وكان قد تم ترحيل كاريون من باناما إلى هندوراس عام 2017 بتهم تتعلق بالابتزاز وتبييض الأموال. وبعد قضاء عام في السجن، تمت تبرأته لعدم كفاية الأدلة.

وذكرت تقارير أن المبنى الذي نفذت فيه جرائم القتل كان مملوكا لكاريون.

وأوضحت صحيفة لا برينسا أن ثلاثة من الضحايا كانوا حارسين شخصيين لكاريون وشخص كان يوزع مطهرات عند مدخل البناية ويقيس درجة حرارة الزائرين.

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