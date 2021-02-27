ارتفاع سندات السعودية لـ2060 بعد عدم فرض عقوبات أمريكية على ولى العهد

ارتفعت السندات الدولية السعودية من استحقاق عام 2060، عقب كشف السرية عن تقرير قتل الصحفي جمال خاشقجي، وعدم فرض عقوبات أمريكية على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وارتفع الإصدار السيادي استحقاق أبريل لعام 2060 أكثر من 0.5 سنت، بينما ظلت بعض السندات قصيرة الأجل داخل النطاق السلبي بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات وحظر إصدار تأشيرات الدخول على مواطنين سعوديين.وقالت العضو المنتدب في "كلايمان إنترناشونال" الاستشارية، بيث موريسي: "محمد بن سلمان تحاشى العقوبات، لكن من المرجح أن يصبح شخصا غير مرغوب فيه بالنسبة لإدارة بايدن ما دام الملك على قيد الحياة".وأضاف: "السندات تتجاوب مع عدم فرض عقوبات على ولي العهد ومع أسعار النفط أيضا".