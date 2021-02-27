سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-2-2021
السبت 27/فبراير/2021 - 07:53 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
جاء سعرالريال السعودي داخل فروع بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وجاء الريال داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي بسعر شراء وبيع عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
أظهرت شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع.
وتداول بنك مصر إيران للتنمية الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 و4.20 جنيه للشراء والبيع.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-2-2021
سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصرياستقر سعر صرف الريال السعودي على مستوى الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصريكما حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي استقرارها داخل فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصرواستقرت مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
جاء سعرالريال السعودي داخل فروع بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى
وجاء الريال داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي بسعر شراء وبيع عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقي الدولى
أظهرت شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع.
سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران للتنمية
وتداول بنك مصر إيران للتنمية الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 و4.20 جنيه للشراء والبيع.