نواب سوهاج يناقشون مع وزيري الآثار والطيران سبل تسويق المحافظة

التقى وزيرا السياحة والطيران مع نواب محافظة سوهاج اليوم، حيث قال نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب، أنه ناقش معهما رفع كفاءة البنية التحتية داخل المنشآت السياحية، وأنه اقترح بناء قرية بضائع لتشجيع الاستثمار والتصدير للخارج وعمل رحلات مباشرة من سوهاج إلى الكويت لخدمة أبناء المحافظة.فيما قالت الدكتورة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، أنها ناقشت مع وزير الآثار الدكتور خالد العناني سبل وضع سوهاج على الخريطة السياحية وتسويق المحافظة عالميا ودوليا.من جانبها، قالت غادة الضبع عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن متحف سوهاج يحتاج إلى بعض الإضافات ليكون وسيلة جذب للسياحة ويصبح مرجعا لطلبة المدارس، كما طالبت بتوفير أماكن لذوي الإعاقة في المناطق الأثرية.‏ ‏وفي السياق، قالت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إنها ناقشت مع وزير السياحة سبل وضع سوهاج على الخريطة السياحية وتسويقها بكافة المحافل الدولية والمؤتمرات.