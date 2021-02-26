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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتكوين تهوي أكثر من 6% لأدنى مستوى في أسبوعين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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هوت بتكوين بما يصل إلى ستة بالمئة اليوم الجمعة لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر.

ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولارا قبل أن تعوض بعض خسائرها، وسجلت في أحدث تداولات انخفاضا 1.3 بالمئة إلى 46 ألفا و588 دولارا.

والبيع تكرار لما شهدته سوق الأسهم، إذ نزلت الأسهم الأوروبية بما يصل إلى 1.5 بالمئة، في ظل تضرر الطلب جراء مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، وتراجعت الأسهم الآسيوية مسجلة أكبر نزول في تسعة أشهر.

وارتفعت بتكوين نحو 60 بالمئة منذ بداية العام، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 58354 دولارا هذا الشهر إذ تبنت شركات رئيسية مثل تسلا وماستركارد العملات المشفرة.

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