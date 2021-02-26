خالد الكمار يقترب من إنهاء الموسيقى التصويرية لـ «الاختيار 2»

اقترب المؤلف الموسيقي خالد الكمار، من الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وعلمت "الدستور"، أن "الكمار" قد انتهي بشكل كبير من وضع الخطوط العريضة للشكل الأساسي للموسيقي الخاصة بالعمل، ومن المفترض أن ينتهي منها تماما خلال أيام.و المسلسل من بطوله النجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، مع ظهور خاص لنخبة من ألمع نجوم الدراما والسينما طوال حلقاته، ويعد استكمالًا للنجاح الجماهيري المدوي الذي حققه الجزء الأول من المسلسل، الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة العام الماضي.