«التعليم» تحدد مصير طلاب الصف الأول والثانى الثانوى بخارج البلاد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، أن يتم السماح لمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم والمرور للدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد.وأكدت الوزارة، أنه يجب على هؤلاء الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح لدخولهم الامتحان الإلكتروني.