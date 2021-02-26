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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تحدد مصير المتعثرين عن دخول الامتحانات بالصف الأول والثانى الثانوى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:22 ص
الامتحانات الالكترونية
الامتحانات الالكترونية
نورهان عبدالرحمن
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، مصير من يتعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لأي أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها.

وأكدت الوزارة، أنه سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم.

جدير بالذكر، أن امتحانات الأول الثانوي ستنطلق السبت المقبل والثاني الثانوي الأحد، على أن تستمر أسبوعًا.

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