بتخفيضات 40%.. تفاصيل ضخ 140 طن أسماك طازجة يوميا

أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ 130 إلى 140 طن من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات بنسبة 30 إلى 40% يوميا، لتوفير احتياجات المواطنين من خلال 27 فرعا منتشرا في محافظات القاهرة الكبرى وأسوان.وقال المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن نسبة الإقبال على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة في فروع الشركة الثابتة والمتنقلة تصل بنسبة 80%، لافتا إلى أنه خلال الموسم الشتوي ترتفع تدريجيا معدلات الاستهلاك والسحب وخاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، إذ تطبق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم للفروع وارتداء الجوانتات للبائع في الفروع.وأشار إلى أنه للشهر الثالث على التوالي، تم ضخ بشاير بحيرة ناصر البلطي الأسواني الدباش بسعر 32 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني الشبارة بسعر23 جنيها، والبلطي الغليون بـ27 جنيها، والباسا الأبيض والأحمر بسعر يتراوح بين 35 و45 جنيها، والجمبري بسعر يبدأ من 120 جنيه حتى 180 جنيها، وشوربة السيفود العادية بـ25 جنيها، والمخلية بـ35 جنيها.