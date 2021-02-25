أمير الكويت یشكر قادة الدول المشاركة في تحالف تحریر الكویت

بعث الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمیر الكويت، رسائل شكر إلى قادة الدول العربية والدول الصديقة التي شاركت في التحالف الدولي لتحریر الكویت، معربا عن تقديره للمواقف المشرفة لدولھم بالوقوف بكل صرامة وحزم إلى جانب الحق الكويتي.وأكد أمير الكويت في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، أن تلك المواقف التاريخية والنبيلة ھي محل الامتنان والاعتزاز وستظل خالدة في ذاكرة الشعب الكويتي متمنيا لقادة الدول الصديقة التقدم والازدهار.كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، رسائل شكر إلى أنطونیو جوتیريش، الأمین العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغیط، أمین عام جامعة الدول العربیة، والدكتور یوسف بن أحمد العثیمین، الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي أعرب فیھا عن خالص تقدیره على المواقف المشرفة لھذه المنظمات، والذي تجسد في جھودھا بالمطالبة بإدانة ذلك الاحتلال الآثم والانسحاب الفوري وغیر المشروط والتأكید على تطبیق المواثیق الدولیة وحفظ سیادة الدول.وأكد أن الدور الحیوي الذي لعبته تلك المنظمات حظي ولا یزال، بتقدیر الكویت وشعبھا متمنیا لھذه المنظمات دوام التوفیق والنجاح في تحقیق أھدافھا المنشودة.