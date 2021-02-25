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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام البرنامج التدريبي للتوعية بمخاطر كورونا بشركة طنطا للزيوت

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:45 م
البرنامج التدريبى
البرنامج التدريبى للتوعية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى للتوعية بمخاطر فيروس كورونا والأسس الصحية السليمة للتغذية، والذي عُقد للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون، بالتعاون بين إدارة إعلام وسط الدلتا متمثلة فى مركز إعلام طنطا ومركز النيل للإعلام وشركة طنطا للزيوت والصابون، بمقر الشركة فى الفترة من ١٦ فبراير الجاري وحتى اليوم، فى إطار الدور التوعوي والتنويرى للهيئة العامة للاستعلامات وذلك لرفع ولتوعية الوعى لدى العمال باعتبارهم الركيزة الأساسية لرفع عملية الإنتاج والتنمية.

حاضر فى البرنامج التدريبى كلًا من "عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومينا عونى، مدير التأمين الصحي بطنطا، وأميرة المسلمانى، أستاذ مساعد بقسم التغذية وعلم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر، وحنان الدماطى، أستاذ بقسم التغذية وعلم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر"، وذلك بحضور عزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت إشراف سمير مهنا، رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.

واهتم البرنامج بالشرح التفصيلي لفيروس كورونا الذى اجتاح العالم منذ أكثر من عام، وقد تناول المحاضرون التوعية بطرق العدوى بالفيروس التاجي والاعراض المصاحبة له وكيفية الوقاية منه، كما شدد المحاضرون على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية التى تتضمن استخدام الكمامة والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الايدى والتطهير والتباعد الاجتماعى ورفع مناعة الجسم بالغذاء الصحي المتوازن.

وألقوا الضوء على دور الدولة فى مواجهة فيروس كورونا منذ بدايته وذلك بتوفير أسرة للمرضى فى مستشفيات العزل وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج منه واخيرا توفير اللقاح اللازم كما تضمن البرنامج التوعية بالأمراض المعدية المنقولة عن طريق الغذاء وأسباب التسمم الغذائي.

كما تناولوا بالشرح موضوع صحة العاملين فى مجال التصنيع الغذائي وكيفية رفع الوعى الصحى والتصنيعى للعاملين فى التصنيع الغذائي والتشديد على الممارسات الصحية الواجب اتباعها فى أماكن العمل.

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