يوتيوب ستطلق حسابات للمراهقين مع إشراف من الأهل

أعلنت شبكة يوتيوب أنها ستطلق في الأشهر المقبلة حسابات تتيح للمراهقين استخدام المنصة في إطار قيود يفرضها الأهل.وستوفر هذه الخدمة في نسختها التجريبية للأهل إمكانية استخدام حسابهم على جوجل لإدخال أطفالهم إلى يوتيوب (التابعة لجوجل) مع الإشراف على المضامين المتاحة لهم، وفق ما أعلن مسئول المنتجات العائلية في المنصة جيمس بيسر.وكتب بيسر في منشور على مدونة "سمعنا من الأهل والأطفال الأكبر سنًا، أن الأشخاص في سن ما قبل المراهقة والمراهقين الشباب لديهم حاجات مختلفة لا تلبيها منتجاتنا بالكامل".وقال "نعلن خيارًا جديدًا للأهل الذين قرروا بأن الأشخاص في سن ما قبل المراهقة والمراهقين الشباب لديهم مستعدون لاستكشاف يوتيوب من خلال حساب خاضع للإشراف".وبفضل خاصية "الاستكشاف"، سيتمكن الأهل من الاطلاع على فيديوهات مصنفة على أنها ملائمة للأطفال في سن التاسعة وما فوق، من بينها مقاطع تعليمية ومبارزات ألعاب الفيديو ومقاطع موسيقية ومحتويات تثقيفية وإخبارية.