كوريا الجنوبية: حاكم إقليم كيونغكي يتصدر قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة
الخميس 25/فبراير/2021 - 10:16 ص
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أظهر استطلاع حديث للرأي نشر فى العاصمة الكورية سول، اليوم الخميس، أن حاكم إقليم كيونغكي "لي جيه-ميونغ" عزز مكانته الأولى في قائمة المرشحين الرئاسيين المحتملين، مع اتساع الفجوة بينه وزعيم الحزب الديمقراطي الحاكم لي ناك-يون.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الاستطلاع -الذي أجرته 4 وكالات لاستطلاعات الرأي على 1007 أشخاص تزيد أعمارهم عن 18 سنة في جميع أنحاء البلاد في الفترة من يوم 22 إلى 24 فبراير- أكد أن 28% اختاروا الحاكم "لي جيه-ميونغ" كمرشحهم المفضل في الانتخابات الرئاسية القادمة في العام المقبل بزيادة بنسبة 1% عن الاستطلاع السابق في الأسبوع الذي سبقه، ويليه الزعيم "لي ناك-يون" بنسبة 11% والمدعي العام يون سوك-يول بنسبة 7%،موضحة أن 36% من بين المشتركين في الاستطلاع أكدوا أنه لا توجد شخصية سياسية مناسبة كمرشح رئاسي، أو رفضوا الإجابة على السؤال حول المرشحين المفضلين.
ومن جانب آخر، بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 35%، ويليه حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بنسبة 20% وحزب العدالة بنسبة 5% وحزب الشعب بنسبة 4%، وفي سول قبيل الانتخابات التكميلية لملء منصب عمدتها، وصلت نسبة الحزب الديمقراطي إلى 30% ويليه حزب سلطة الشعب بنسبة 23%.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الاستطلاع -الذي أجرته 4 وكالات لاستطلاعات الرأي على 1007 أشخاص تزيد أعمارهم عن 18 سنة في جميع أنحاء البلاد في الفترة من يوم 22 إلى 24 فبراير- أكد أن 28% اختاروا الحاكم "لي جيه-ميونغ" كمرشحهم المفضل في الانتخابات الرئاسية القادمة في العام المقبل بزيادة بنسبة 1% عن الاستطلاع السابق في الأسبوع الذي سبقه، ويليه الزعيم "لي ناك-يون" بنسبة 11% والمدعي العام يون سوك-يول بنسبة 7%،موضحة أن 36% من بين المشتركين في الاستطلاع أكدوا أنه لا توجد شخصية سياسية مناسبة كمرشح رئاسي، أو رفضوا الإجابة على السؤال حول المرشحين المفضلين.
ومن جانب آخر، بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 35%، ويليه حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بنسبة 20% وحزب العدالة بنسبة 5% وحزب الشعب بنسبة 4%، وفي سول قبيل الانتخابات التكميلية لملء منصب عمدتها، وصلت نسبة الحزب الديمقراطي إلى 30% ويليه حزب سلطة الشعب بنسبة 23%.