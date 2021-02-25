كوريا الجنوبية: حاكم إقليم كيونغكي يتصدر قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة

أظهر استطلاع حديث للرأي نشر فى العاصمة الكورية سول، اليوم الخميس، أن حاكم إقليم كيونغكي "لي جيه-ميونغ" عزز مكانته الأولى في قائمة المرشحين الرئاسيين المحتملين، مع اتساع الفجوة بينه وزعيم الحزب الديمقراطي الحاكم لي ناك-يون.وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن الاستطلاع -الذي أجرته 4 وكالات لاستطلاعات الرأي على 1007 أشخاص تزيد أعمارهم عن 18 سنة في جميع أنحاء البلاد في الفترة من يوم 22 إلى 24 فبراير- أكد أن 28% اختاروا الحاكم "لي جيه-ميونغ" كمرشحهم المفضل في الانتخابات الرئاسية القادمة في العام المقبل بزيادة بنسبة 1% عن الاستطلاع السابق في الأسبوع الذي سبقه، ويليه الزعيم "لي ناك-يون" بنسبة 11% والمدعي العام يون سوك-يول بنسبة 7%،موضحة أن 36% من بين المشتركين في الاستطلاع أكدوا أنه لا توجد شخصية سياسية مناسبة كمرشح رئاسي، أو رفضوا الإجابة على السؤال حول المرشحين المفضلين.ومن جانب آخر، بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 35%، ويليه حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بنسبة 20% وحزب العدالة بنسبة 5% وحزب الشعب بنسبة 4%، وفي سول قبيل الانتخابات التكميلية لملء منصب عمدتها، وصلت نسبة الحزب الديمقراطي إلى 30% ويليه حزب سلطة الشعب بنسبة 23%.