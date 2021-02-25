«بلومبرج»: قرار أمريكي يُعارض أي تحرك لتخفيف العقوبات عن إيران

أعلنت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الخميس، أن السيناتور الجمهوري، توم كوتون، أشار إلى أن أكثر من 40 مشرعًا جمهوريًا قدموا، أمس الأربعاء، قرارًا يُعارض أي تحرك لرفع العقوبات عن إيران، ما يؤكد المقاومة التي ستواجهها إدارة بايدن في محاولة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.وينص القرار على «رفض ومعارضة إعادة تخفيف العقوبات على إيران، ورفض لأي تحرك لإلغاء الحظر الذي يمنع إيران من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي».وتعهد وزير الخارجية، أنطوني بلينكين، بعدم تخفيف العقوبات على إيران حتى تعود إلى الامتثال للاتفاق متعدد الجنسيات الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب.لكن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع إيران تحت رعاية الدول الخمس الأخرى، التي انضمت إلى صياغة الاتفاقية النووية وحتى الآن رفضت إيران العرض.