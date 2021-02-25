السعودية: انخفاض أرباح «البنك العربي» بنسبة 32% العام الماضي

انخفضت أرباح البنك العربي الوطني في السعودية إلى 2072 مليون ريال بنهاية عام 2020 بنسبة قدرها 32%، مقارنة بأرباح قدرها 3023 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.وقال البنك، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن إجمالي ربح العمليات خلال الفترة الحالية بلغ 5.8 مليار ريال مقابل 6.7 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بتراجع 14%.وأشار إلى أن صافي دخل العمولات الخاصة التمويل والاستثمارات خلال الفترة الحالية بلغ 4.86 مليار ريال مقابل 5.55 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بانخفاض 12%.وبلغت ربحية سهم البنك، المملوك من قبل البنك العربي الأردني، خلال الفترة الحالية 1.38 ريال مقابل 2.02 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.