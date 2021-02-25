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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تحتج على مرور مدمرة أمريكية فى مضيق تايوان

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:21 ص
مدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية
وكالات
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احتجت الصين بشدة اليوم الخميس على مرور المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة "يو.إس.إس كورتيس ويلبر" عبر مضيق تايوان.

واتهم متحدث عسكري باسم القيادة الشرقية الولايات المتحدة بـ"خلق عوامل خطر بشكل مصطنع في مضيق تايوان وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين عمدًا" بهذا المرور.

وقال إن جيش التحرير الشعبي الصيني نشر وحدات بحرية وطائرات لتعقب ومراقبة السفينة الحربية الأمريكية.

ومن ناحيتها، قالت البحرية الأمريكية إن السفينة المتمركزة في اليابان، عبرت مضيق تايوان بشكل روتيني في اليوم السابق "وفقا للقانون الدولي" للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بحرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ.

وتعبر السفن البحرية الأمريكية المضيق المهم استراتيجيًا بشكل دوري.

ويربط مضيق تايوان، الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترًا بين مقاطعة فوجيان الصينية إلى الغرب وجزيرة تايوان إلى الشرق.

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