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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:13 م
تفقد العميد محمد
تفقد العميد محمد صلاح أبو كريشة
المنيا ـ على حسين
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تفقد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، عددا من شوارع قرية تلة التابعة لمركز المنيا، استعدادا لانطلاق عدد من أعمال التطوير والتجميل لمدخل القرية من الجهة الشرقية خلال الفترة المقبلة باعتباره أحد أهم مداخل مدينة المنيا من للقادمين من قرى الغروب.

أوضح محمد محمود رئيس قرية تلة احتياجات القرية لبعض أعمال التطوير والتجميل والرصف وإحلال وتجديد البلدورات الموجودة على جانبي الطريق بطول المدخل الممتد من عزبة بدوي شرقا حتي مدخل القرية عند مسجد الدسوقي.

ووجه رئيس المركز بضرورة رفع جميع الأتربة ونظافة الأرصفة والحفاظ علي نظافتها علي مدار الساعة، مؤكدا أنه لابد من الاستفادة من المساحات الغير مستغلة وتشجيرها، والاستفادة منها للصالح العام، وكذلك الوقوف على عدم وجود أي معوقات تعوق أعمال الرصف او رفع كفاءة الطرق العامة أو التطوير المستقبلي، موضحا أن تطوير ورفع كفاءة شوارع القرية تأتي ضمن خطة تطوير القرية بالتنسيق وعمل المحاضر الانضمامية مع الجهات المختصة والشريكة، مؤكدا أن الدولة تقدم كافة الخدمات والدعم للقرى والمراكز بمحافظات الجمهورية، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكلف رئيس المركز رئيس القرية بسرعة رفع جميع الإشغالات من الشوارع وعمل محاضر للمخالفين وبخاصة تلك التي توجد بجوار المدارس والمؤسسات الحكومية.

كما شدد رئيس المركز والمدينة على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال، وتطبيق جميع اللوائح والقوانين بجميع القطاعات الخدمية، موجها الإدارات المعنية بحسن التعامل مع المواطنين.
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي
رئيس مدينة المنيا يتفقد شوارع تلة استعدادا لانطلاق أعمال تطوير المدخل الشرقي

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