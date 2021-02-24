ساو باولو تبدأ حظر التجوال لمدة شهر بدءًا من الجمعة المقبل

أعلن حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية جواو دوريا، الأربعاء، أن الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد سوف تبدأ فرض حظر للتجوال لمدة شهر واحد بدءً من يوم الجمعة المقبلة.وقالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إن حظر التجوال في ساو باولو سيبدأ في الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحًا، مضيفة أنه سوف يستمر حتى 24 مارس المقبل.وقالت الشبكة إن حظر التجوال سيلزم المطاعم بالإغلاق ويحظر على الأفراد الخروج إلى الشوارع.يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البرازيل يبلغ نحو 10 ملايين شخص.