ننشر مواصفات امتحانات اللغة الأجنبية الأولى والثانية للثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى والثانية للصفين الأول والثاني الثانوي.ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان إلكتروني بالمدارس في الفترة من 27 فبراير الجاري وإلى 11 مارس المقبل، وجاءت مواصفات الامتحانات كما يلي في الصور التالية: