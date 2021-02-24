رباب طارق تكشف تفاصيل دورها فى «الحرير المخملى»

كشفت الفنانة رباب طارق عن تفاصيل دورها في مسلسل الحرير المخملي الذي يعد من الأعمال الدرامية التي تصل حلقاتها إلى 60 حلقة، حيث يضم نخبة كبيرة من النجوم.قالت رباب، لـ«الدستور»:"أقدم دور رحمة، وترشحي جاء عن طريق المخرج أحمد حسن الذي رشحني من قبل لمسلسل، لكن لم يتم التوفيق في أن أكون متواجدة بالعمل".أوضحت أن دورها في الحرير المخملي يدور حول شخصية رحمة التي تتعرض لقضية مهمة جدًا خاصة بالمرأة؛ لافتة إلى أنها تريد أن توجه الشكر إلى المخرح أحمد حسن والمؤلف أمين جمال اللذين آمنا بموهبتها، متمنية أن يكون المسلسل بداية لما هو آتٍ".الحرير المخملى بطولة مصطفى فهمى، وداليا مصطفى، وهالة فاخر، ومها أبوعوف، وسامي مغاوري، وأحمد وفيق، وطارق صبري، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمد الصاوي، وأحمد جمال سعيد، وإسلام جمال، وهاجر الشرنوبي، ودنيا عبدالعزيز، ويسرا المسعودي، وبسمة ماهر، ورضوى جودة، وكريم الحسيني، مدير تصوير تامر جوزيف، وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد، وتوفيق وشادي أسعد وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.