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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قصة حب من النظرة الأولى.. تقابلا في الحجر الصحي وتزوجا في النهاية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:46 م
حب من النظرة الأولى
حب من النظرة الأولى
شيماء دهب
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قابلت بيثاني سوثرز، 28 عامًا، ماكس فاكوليتش، 29 عامًا، في بنسيلفانيا، عندما كانا محتجزين على متن السفينة السياحية التي كانا يعملان عليها في ذروة الإغلاق الأول لفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع METRO لم يعلموا أن الحجر الصحي معًا سيؤدي في النهاية لقصة حب من النظرة الأولى بينهما حيث قضيا سويًا شهريين متتاليين على متن سفينة.

ظنت"بيثاني" أنهما سينفصلان عندما رست السفينة أخيرًا، ولكن القدر كان الغالب فذهب ماكس إلى منزلها وبالفعل تزوجا ومنتظرين طفل الآن.

قالت بيثاني للصحافة: لم يكن هذا هو ما كنت أتوقعه لعام 2020، لكن عام 2020 كان الجميع غير متوقع، فكان لدي عقد رحلة بحرية لمدة سبعة أشهر، والآن سأتزوج وأتوقع مولودًا، لذا لدي حياة مختلفة تمامًا الآن.

وأضافت: "لولا كوننا محاصرين لما كنا قادرين على قضاء كل هذا الوقت في التعرف على بعضنا البعض".

وأضاف بيثاني: "كنا في حالة إغلاق على السفينة ونحوم فقط بلا هدف في البحر الكاريبي مع إعلان بين الحين والآخر، لأن القبطان لم يكن يعرف حتى ما الذي يجري، لقد أمضينا كل وقتنا تقريبًا معًا، في مشاهدة الأفلام، ولعب الألغاز، والتحدث، والقيام بأعمال التركيب، ويأمل الزوجان في إتمام حفل زفاف في الصيف في موطن ماكس في بيلاروسيا.

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