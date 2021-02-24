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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب أردوغان يتسبب في كارثة صحية بإحدى المدن التركية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:08 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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اتخذ المجلس الصحي لمحافظة ريزة التركية، اليوم الأربعاء، قرارا بفرض العديد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، عقب إعلان وزارة الصحة عن احتلال المحافظة المرتبة الخامسة في تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا في الفترة بين 15-21 فبراير.

وجاءت تلك الإجراءات بعد مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رجب طيب أردوغان- الحاكم في تركيا- السابع بمدينة ريزة، الذي حضره الآلاف من المواطنين الأتراك، دون وجود أي مظاهر للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وفقًا للخبر لموقع «تي 24».

وقرر المجلس الصحي اليوم إغلاق المقاهي ومنع جلوس المواطنين جنبًا لجنب في الحدائق والمنتزهات العامة، وذهابهم للشواطئ ومن الزيارات المنزلية.

وسبق أن أكدت رئيسة قسم الأمراض المعدية بجامعة إسكي شهير عثمان غازي، جايا أوسلور، زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المقاطعات التي شهدت مؤتمرات حزب العدالة والتنمية.

وشاركت الدكتورة أوسلور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة توضح الزيادة التي حدثت في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المقاطعات التي شهدت مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية.

ووفقًا للجدول، بلغ متوسط الإصابات في مدينة جيرسون في الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري 184.34 إصابة من بين كل 100 ألف شخص، وعقد مؤتمر العدالة والتنمية في 8 فبراير، وفي الفترة من 15 إلى 21 فبراير ارتفع متوسط حالات الإصابة إلى 217.51 حالة.

أما مدينة صقاريا، فشهد متوسط الحالات في الفترة من 8 إلى 14 فبراير 76.77 إصابة من بين كل 100 ألف شخص، وعقد مؤتمر العدالة والتنمية في 12 فبراير، وفي الفترة من 15 إلى 14 فبراير ارتفع متوسط حالات الإصابة إلى 103.01.

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