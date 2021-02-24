«صرخات وبكاء».. لحظة انتشال جثمان طفل من ضحايا مركب مريوط (فيديو)

بصرخات وبكاء، استقبل أفراد عائلة «مطريد»، وأهالي منطقة الهوارية، جثمان لطفل 3 سنوات، تم انتشاله منذ قليل من داخل مياه بحيرة مريوط، والتي غرق بها 14 فردًا من أسرة واحدة ونجاة 6، كانوا على متن مركب أثناء عودتهم من رحلة «زردة» على جزيرة بداخل البحيرة.ورصدت «الدستور» لحظة العثور على الجثة العاشرة لطفل بعد أن تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثمان من داخل المياه.وأكد الكابتن محمد عوض، كبير غواصين الخير، وشيخ الغطاسين، أنه توجه اليوم من محافظة مطروح لمساعدة غواصين الإسكندرية في الحادث الأليم الذي وقع في بحيرة مريوط وراح ضحيته 14 فرد ونجاة 6 أفراد.وأضاف لـ«الدستور» أنه تم وضع خطة للغواصين لمسح المنطقة بأكملها، حيث يتواجد اليوم 16 غواصًا في المياه على رأسهم كابتن إيهاب المالحي قائد الغواصين المتطوعين.وأشار إلى أنه تم انتشال طفل منذ قليل، مع استمرار البحث عن باقي الجثامين حتى خروج آخر جثمان، لافتًا إلى أن برودة المياه، والمساحة الشاسعة للبحيرة هو من ضمن العوائق التي نواجهها في خروج الجثامين.وبدوره قال الكابتن سعيد الجداوي، من غواصين الخير المتطوعين، أنه تواجد منذ أمس الأول، بعد تلقي البلاغ وتم تداول استغاثات، تفاعل معها غواصين من عدة محافظات من القاهرة ومطروح والبحيرة.وأشار إلى أن عمليات البحث مستمرة من جميع قوات الإنقاذ لإنتشال باقي الجثامين.