رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صرخات وبكاء».. لحظة انتشال جثمان طفل من ضحايا مركب مريوط (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:26 م
موقع حادث مركب مريوط
موقع حادث مركب مريوط
هبه عويضه
طباعة
بصرخات وبكاء، استقبل أفراد عائلة «مطريد»، وأهالي منطقة الهوارية، جثمان لطفل 3 سنوات، تم انتشاله منذ قليل من داخل مياه بحيرة مريوط، والتي غرق بها 14 فردًا من أسرة واحدة ونجاة 6، كانوا على متن مركب أثناء عودتهم من رحلة «زردة» على جزيرة بداخل البحيرة.

ورصدت «الدستور» لحظة العثور على الجثة العاشرة لطفل بعد أن تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثمان من داخل المياه.

وأكد الكابتن محمد عوض، كبير غواصين الخير، وشيخ الغطاسين، أنه توجه اليوم من محافظة مطروح لمساعدة غواصين الإسكندرية في الحادث الأليم الذي وقع في بحيرة مريوط وراح ضحيته 14 فرد ونجاة 6 أفراد.

وأضاف لـ«الدستور» أنه تم وضع خطة للغواصين لمسح المنطقة بأكملها، حيث يتواجد اليوم 16 غواصًا في المياه على رأسهم كابتن إيهاب المالحي قائد الغواصين المتطوعين.

وأشار إلى أنه تم انتشال طفل منذ قليل، مع استمرار البحث عن باقي الجثامين حتى خروج آخر جثمان، لافتًا إلى أن برودة المياه، والمساحة الشاسعة للبحيرة هو من ضمن العوائق التي نواجهها في خروج الجثامين.

وبدوره قال الكابتن سعيد الجداوي، من غواصين الخير المتطوعين، أنه تواجد منذ أمس الأول، بعد تلقي البلاغ وتم تداول استغاثات، تفاعل معها غواصين من عدة محافظات من القاهرة ومطروح والبحيرة.

وأشار إلى أن عمليات البحث مستمرة من جميع قوات الإنقاذ لإنتشال باقي الجثامين.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الصور

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

image description

سكرتير محافظة أسيوط يترأس حملة لأعمال النظافة بحي غرب

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركز الفتح

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

طالع.. درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع وحقيقة استمرار الطقس السيء

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد حافظ إبراهيم

الفنون التشكيلية تطرح معرض «إشراقات نحتية» للمشاهدة البانورامية

المورد الثقافي يطلق النسخة الرقمية من مهرجان ريدزون