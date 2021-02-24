المدعي بالحق المدني يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على عبير بيبرس

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، للمدعي بالحق المدني في اتهام الممثلة عبير بيبرس، بقتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.وادعى مجدي زنزن، المحامي المدعي بالحق بمبلغ 5 ملايين جنيه، كما طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لإدانتها بجريمة القتل، من جانبها أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة لها أمام المحكمة، وأكدت أنها لم تقتل زوجها، وأنه توفي نتيجة اصطدامه بالزجاج كما طالب بتعديل القيد والوصف باقتران جناية القتل بجناية السرقة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي، وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.كان قد ورد بلاغ من والد المجني عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة نجله "ع. س. س. ع"، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير. و. ن. ز" الشهيرة بـ"عبير بيبرس"، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.وانتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.وقالت المتهمة أنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.