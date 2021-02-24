بلجيكا ستحاكم 14 شخصا يشتبه بتواطئهم في اعتداءات 2015 بباريس

أعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا إحالة 14 شخصا اليوم الأربعاء إلى محكمة جنائية في بلجيكا للاشتباه بتواطئهم مع المجموعة المسلحة التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015.وهؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية.ومن بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحها قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي، أعلنت غرفة مجلس بروكسل أيضا إسقاط الدعوى ضد خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى، وفق ما أفاد ناطق باسم النيابة العامة الفدرالية وكالة فرانس برس.ومن المحتمل أن تجري المحاكمة في النصف الثاني من العام في بروكسل أمام غرفة مجلس بروكسل التي تصدر أحكامها في جلسات مغلقة، وهي قابلة للاستئناف.