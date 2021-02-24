انتشال جثمان طفل من ضحايا «مركب مريوط» بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان طفل من ضحايا غرق مركب مريوط غرب الإسكندرية، التي راح ضحيتها 20 فردًا كانوا في رحلة ترفيهية.وانتشلت قوات الإنقاذ والغواصون المتطوعون جثمان طفل من داخل مياه البحيرة، ليرتفع عدد الجثامين المنتشلة إلى 10، ليتبقى 4 أطفال بداخل المياه وجار البحث عنهم.كان قد وصل صباح اليوم، مجموعة من غواصي الخير المتطوعين إلى موقع حادث غرق مركب "كينج مريوط" بنطاق مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، للانضمام إلى فرق الإنقاذ المتواجدة منذ أمس الإثنين للبحث عن المفقودين.وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصي الخير المتطوعين لـ«الدستور»، إن عددًا كبيرًا من الغواصين تواجد منذ الصباح الباكر بموقع الحادث، وعلى رأسهم فريق مطروح بقيادة الكابتن محمد عوض شيخ الغطاسين، لاستكمال البحث عن المفقودين.وأضاف أن فرق الإنقاذ وغواصى الخير متواجدون منذ مساء الإثنين للتكاتف وانتشال جثامين الغرقى، لافتًا إلى أن جميع الغواصين بخير وسالمون.وأشار إلى أنه حتى الآن تم إنقاذ رجل وسيدتين و3 أطفال أحياء، وتم انتشال 9 جثامين، ويتبقي في المياه 5 أشخاص، وهم فتاتان 13، 14 عامًا، و3 أطفال، ليصبح إجمالي الغرقي 20 فردًا.