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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نور الشريف يتصدر التريند ويشارك في «نسل الأغراب» بعد وفاته بـ 6 سنوات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:07 م
الفنان نور الشريف
الفنان نور الشريف
ريم محمود
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تصدر الفنان نور الشريف تريند جوجل اليوم الأربعاء، حيث أعلن المخرج محمد سامي الاستعانة بصورة نور الشريف في مسلسل يتم تجهيزه الآن لعرضه في رمضان المقبل، وهو مسلسل نسل الأغراب للفنان أمير كرارة ويتم التجهيز والتصوير له الآن حتي يتم عرضه في رمضان مع باقة كبيرة من المسلسلات المتنوعة الاخرى، ولذلك تصدر نور الشريف تريند جوجل عقب هذا الخبر الذي اعتبره جمهور نور الشريف خبر سعيد وأن الفن مازال يتذكر الشخصيات المؤثرة مثل نور الشريف.

نور الشريف في رمضان المقبل

وتقول دميانة إحدي مغردات تويتر تعليقا على هذا الخبر:" برافو محمد سامي استطاع أن يخلق حالة من الجدل لأن نور الشريف قد مات والكل يعرف ذلك فكان الجميع يستغرب كيف يظهر في رمضان حتى أعلن التفاصيل والتي تكمن في الاستعانة بصورته".

بينما قالت مغردة أخرى:" نور الشريف لم يمت فهو يعيش وسط جمهوره بمسلسله الأشهر على الإطلاق وهو لن أعيش في جلباب أبي وما فعله محمد سامي لافته جميلة منه".
 
وتوفى نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة، وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

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مسلسل نسل الأغراب

ووفقا لما تم إعلانه من المخرج محمد سامي فإن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى للمخرج محمد سامي فاستعان بصورة الراحل عبد الله غيث في مسلسل الأسطورة وحينها أثارت صورته جدا كبير أيضا على السوشيال ميديا خلال رمضان الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل نسل الاغراب في رمضان المقبل وهو مسلسل لكل من أمير كرارة وأحمد السقا.

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