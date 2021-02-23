الراحل نور الشريف يجمع بين أحمد السقا وأمير كرارة في «نسل الأغراب»

يواصل المخرج محمد سامي تصوير أحداث مسلسله، نسل الأغراب وذلك في مدينة الإنتاج الإعلامي.ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل في موسم الدراما الرمضانية القادم.وعلمت "الدستور"، أن محمد سامي اختار نور الشريف ليكون والد أحمد السقا وأمير كرارة الأخين من أمين مختلفتين، حيث سيطل الراحل بصورته فقط ضمن أحداث وقصص حوله في العمل الرمضاني، في لقطات مشوقة بالعمل وسيكون محور الحلقات الأولى من العمل.مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.