إصابة مخرجة «جمال الحريم» بفيروس كورونا

أصيبت المخرجة منال الصيفي بفيروس كورونا بعدما تعرضت لنزلة برد شديدة وظهرت عليها الأعراض لتظهر نتيجة المسحة إيجابية، وعلي الفور عزلت نفسها في المنزل لتلقي العلاج.جاءت إصابة منال الصيفي بعد انتهاء عرض مسلسلها "جمال الحريم" الذي حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا.بدأت "الصيفي" مسيرتها كمساعد مخرج عام 1990 في فيلم "انتبهوا أيها الأزواج" وقدمت أول عمل لها كمخرجة عام 2005 وهو "الحياة منتهي اللذة" بطولة حنان ترك ومنة شلبي وزينة، كما تعاونت مع حنان ترك في مسلسل "نونة المأذونة" وكان أول عمل درامي تقدمه."الصيفي" زوجة الفنان أشرف مصيلحى مرت بأزمة صحية منذ عدة أسابيع، بإجراء عملية جراحية لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة، كما أنه شارك في بطولة مسلسلها الأخير "جمال الحريم" بشخصية مقصود والذي قدمها بشكل مميز.