ضبط صيدلي مزيف يبيع أدوية كورونا مهربة في القاهرة

أكدت معلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالترويج عن عقاقير وأدوية مُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع من وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، مهربة جمركيًا وبدون تصريح من الجهات المختصة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مندوب مبيعات، مقيم بمحافظة الدقهلية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة وبحوزته (2 كرتونة بداخلهما كمية من الأقراص والأمبولات مختلفة الأنواع، وجميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).بمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وترويجها على المصابين بفيروس كورونا المستجد أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.