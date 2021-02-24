مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

لقي مسلحان على الأقل حتفهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم الأربعاء مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "أنانتناج" بولاية "جامو وكشمير".ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن مسئول بالشرطة قوله "إن الاشتباكات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عمليات بحث في المنطقة عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين".. إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.