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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:22 ص
جريدة الدستور
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لقي مسلحان على الأقل حتفهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم الأربعاء مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "أنانتناج" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن مسئول بالشرطة قوله "إن الاشتباكات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عمليات بحث في المنطقة عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين".. إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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