ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت المقبل، صالون "الفن والمجتمع" للفنانة مديحة حمدي.ومن المقرر أن يستضيف الصالون هذا الشهر الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، حيث يقدم نخبة من الفنانين والنقاد شهاداتهم عن المشوار الفني وأهم المحطات الفنية التي مرت بها الفنانة، وهم: سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" ضيفة شرف الصالون، الفنان الكبير سمير صبري، المخرج والناقد عمرو دوارة، الناقدة ماجدة موريس، الفنانة عزة لبيب، المخرجة رباب حسين، والفنانة دينا عبدالله، ويصاحب الصالون فقرة غنائية للمطربة نهلة خليل.