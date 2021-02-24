ماليزيا تدشن حملة تطعيم ضد كورونا.. وتبدأ برئيس الوزراء

دشنت ماليزيا، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، في خطوة تأمل السلطات أن توقف الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس وتساعد في إنعاش الاقتصاد الذي سجل العام الماضي أسوأ ركود في عقدين.ووضعت ماليزيا هدفا طموحا بتطعيم 80 بالمئة على الأقل من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة بحلول فبراير العام المقبل.وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أول الحاصلين على اللقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية، وشريكتها الألمانية بيونتك، في إطار الجهود الحكومية لطمأنة السكان بشأن سلامة اللقاح.وصفق مسئولون بعد تطعيم رئيس الوزراء في مكتب وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية بوتراجايا قبل أن يتم تطعيم مجموعة من العاملين في قطاع الصحة.