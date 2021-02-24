تايوان تسمح بتقديم طلبات بحجر صحي أقصر للمسافرين من رجال الأعمال

ذكرت هيئة المراكز التايوانية للسيطرة على الأمراض في بيان على موقعها الالكتروني أن المسافرين من رجال الأعمال لفترة قصيرة من المناطق أو الدول ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة يتم السماح لهم بتقديم طلبات بحجر صحي لفترة قصيرة، لدى دخولهم تايوان اعتبارا من الأول من مارس المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.ويمكن للمسافرين من رجال الأعمال الذين يتمتعون بالحق فى شمولهم بالقرار من المناطق ذات المخاطر المنخفضة أن يقدموا طلبات لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في اليوم الخامس من الحجر الصحي، ويمكن لهؤلاء من المناطق ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة أن يقدموا طلبا لإجراءاختبار الكشف عن فيروس كورونا في اليوم السابع من الحجر الصحي، ويمكن للمسافرين أن يغادروا الحجر الصحي بنتائج اختبار سلبية.