رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تسمح بتقديم طلبات بحجر صحي أقصر للمسافرين من رجال الأعمال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ذكرت هيئة المراكز التايوانية للسيطرة على الأمراض في بيان على موقعها الالكتروني أن المسافرين من رجال الأعمال لفترة قصيرة من المناطق أو الدول ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة يتم السماح لهم بتقديم طلبات بحجر صحي لفترة قصيرة، لدى دخولهم تايوان اعتبارا من الأول من مارس المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويمكن للمسافرين من رجال الأعمال الذين يتمتعون بالحق فى شمولهم بالقرار من المناطق ذات المخاطر المنخفضة أن يقدموا طلبات لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في اليوم الخامس من الحجر الصحي، ويمكن لهؤلاء من المناطق ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة أن يقدموا طلبا لإجراء
اختبار الكشف عن فيروس كورونا في اليوم السابع من الحجر الصحي، ويمكن للمسافرين أن يغادروا الحجر الصحي بنتائج اختبار سلبية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم