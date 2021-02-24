هبوط قيمة صادرات النفط السعودية 30% في ديسمبر

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في ديسمبر نحو 30 بالمئة إلى 19.5 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.وتراجعت قيمة الصادرات غير النفطية 7.7 بالمئة في ديسمبر إلى 18.4 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في ديسمبر الأول 2019.وانخفضت حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 71.6 بالمئة في ديسمبر من 76.7 بالمئة قبل عام.وظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في ديسمبر، لتهيمن على 13.5 مليار ريال من إجمالي الصادرات البالغ 64.8 مليار ريال، وفي ديسمبر 2019، بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة 85.8 مليار ريال.