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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدبيبة يتعهد بتعاون حكومة ليبيا الجديدة مع الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:33 م
عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
محمد عمر
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أعرب عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن تطلع الحكومة للاستمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الدبيبة بخصوص اللقاء المشترك الذي عقده اليوم رفقة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

واستقبل الدبيبة رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني عبدالله اللافي أعضاء المجلس، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ممثلة في كل من "خوسيه أنطونيو سابادل" رئيس البعثة والسيدة "ناتالينا تشيا" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا.

ورحب رئيس الحكومة بالبعثة وعبر عن تطلع الحكومة للاستمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد الأوروبي والاستمرار في تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها أثناء عمل الحكومات السابقة ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطلع ليبيا لعودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي كانت تشرف عليها واستكشاف فرص استثمار جديدة في ليبيا.

وفيما يتعلق بملف الهجرة فقد أعرب رئيس الحكومة عن استعداد الحكومة لتنفيذ خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشكل يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الإنسان ويقلص من العبء الذي تحملته الدولة الليبية التي أصبحت منطقة عبور كبيرة للمهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد الدبيبة أنه ملتزم بدعم وتمكين الشباب والمرأة، وسيكون أحد أهم البرامج التي ستعمل عليها الحكومة التي تضع في عين الاعتبار أن مهمتها الرئيسية هي التهيئة لتنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

ومن جهتهم أعرب ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي عن ترحيبهم بمخرجات الحوار الليبي ودعمهم لخارطة الطريق الجديدة واستعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير كل السبل التي من شأنها أن تسهم في إنجاح خارطة الطريق واتخاذ كافة التدابير ضد من يثبت عرقلتهم للاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، بالإضافة إلى استعداد البعثة لتطوير وتعزيز التعاون مع ليبيا في ملفات التنمية والهجرة وحماية الحدود وإنقاذ المهاجرين والمساعدات الإنسانية وغيرها من الملفات المشتركة ذات الأهمية للجانبين.

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