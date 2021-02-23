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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارا من اليوم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:16 م
جواد ظريف
جواد ظريف
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بدء تنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي الخاص بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، موضحا أن طهران أخطرت الوكالة الدولة للطاقة الذرية في وقت سابق بموعد دخول القانون حيز النفاذ.

وقال ظريف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "أعلمنا في 15 فبراير الوكالة الدولة للطاقة الذرية أن قانون الإجراء الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) سيتم تنفيذه اعتبارا من 23 فبراير وبدأ صباح اليوم الثلاثاء تنفيذه".

وينص قانون الإجراء الاستراتيجي على وقف جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من جانب وكالة الطاقة الذرية، ويُلزم الحكومة باتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وحول زيارة رئيس وكالة الطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى طهران، قال ظريف: جاء جروسي إلى طهران لتنظيم تنفيذ القانون، وفي هذا المجال، اتفقنا على أن نحتفظ بأشرطة التسجيل التي كنا نسلمها يوميا أو أسبوعيا ولكننا سنطبق معاهدة الضمانات، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ تلك المعاهدة.

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