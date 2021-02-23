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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«شطبنا» لرامي صبري تتخطى 3 ملايين مشاهدة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:55 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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تخطت مشاهدات أغنية "شطبنا" للمطرب رامي صبري حاجز 3 ملايين، مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي افتتح بها أغنياته خلال العام الجديد.

وحققت الأغنية انتشارًا واسعًا، بعد طرحها على طريقة "السينجل" بداية العام، على قناة الفنان الرسمية على "يوتيوب"، في ظل توجهه لطرح أغنية منفردة كل فترة، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي محمد عاطف، والألحان لأحمد زعيم، والتوزيع والمكس والماستر لوسام عبدالمنعم.

وشهدت الأيام الماضية طرح أغنية جديدة أخرى باسم "عيونه لما قابلوني"، تعاون فيها النجم الشاب مع الشاعر الغنائي محمد عاطف ولحنها بنفسه، وهي من توزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم، وتم طرحها احتفالًا بعيد الحب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام فقط.

يذكر أن النجم رامي صبري طرح خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغنيات السينجل، والتي نجحت في تحقيق مشاهدات عالية مثل "خليني أشوفك تاني، وخطيرة وشطبنا"، بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عرض مؤخرًا.

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