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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المنفي» يبحث مع قيادات عسكرية بالمنطقة الغربية توحيد الجيش الليبي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:59 م
محمد المنفي
محمد المنفي
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بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تعتبر من اولويات المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وذكرت بوابة «إفريقيا الليبية»، أنه شارك في اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة بقوات الوفاق محمد علي الحداد.

كما شارك في اللقاء، آمرغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة أجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام، وآمر قوة مكافحة الإرهاب العميد فتح الله أبوفاس.

وشارك آمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) اللواء أحمد علي أبوشحمة، وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار ميلاد النقاصة، والعميد الفيتوري خليفه أغريبيل، والعميد مصطفى علي يحيى، العميد رضوان الغراري.

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