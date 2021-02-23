«عبد الكريم»: انقذت ضحيتين لكن الموقف صعب

لم يخشى ظلمة الليل، ولا برودة الجو، لبي نداء الإستغاثة الذي جاءه، مساء أمس، ليكون عونا لإنقاذ ضحايا غرق مركب الهوارية ببحيرة كنج مريوط ببرج العرب.تحرك "عبد الكريم" بمركب صيد صغير، لموقع الحادث وأنتشل سيدة وطفل، مستعينا بكشافات ضوئية للإنارة وتمكن من خلق مجال لرؤية الضحايا، معلقا: " تحركت فورا ومترددتش لحظة".وتابع: رحلات الزردة أعتادنا عليها في فترات الصيف وقت اعتدال الهواء، فهي بمثابة رحلات ترفيهية للاهالي بالمنطقة للترويح عن ذويهم وأسرتهم.وقال: "موقف صعب ربنا ينجينا منه"، مؤكدا أن هناك حالة من الحزن تخيم على أهالي المنطقة لفقدان هذا العدد الكبير من الاهل والجيران، يعيشون فى قلق شديد انتظارا لخروج باقي جثامين الضحايا.من جانبه صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الحادث نتج عنه حتي الآن 9 حالات وفاة، بينهم ٦ إناث، و٣ ذكور منهم ٥ اطفال أصغرهم ٦ شهور.وتابع أنه تم انتشال 5 مصابين وجاري البحث عن باقي المفقودين، لافتًا إلى أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين، وتوفير عدد ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.