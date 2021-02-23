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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 مشاهد من حادث غرق مركب بحيرة مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:51 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس، غرق مركب على متنها 19 فردا داخل مياه بحيرة مريوط ببرج العرب غرب.

وترصد "الدستور" عدة مشاهد مؤثرة من حادث غرق مركب بحيرة مريوط، والتي أسفرت عن وفيات ومصابين.


•رحلة ترفيهية انتهت بفاجعة

أسرة واحدة أرادت أن تخرج للتنزه داخل بحيرة مريوط، فقد أعتاد أهالي المنطقة على عبور البحيرة ثم يستقروا فوق جزيرة، لتناول الطعام فى رحلة تسمى «زردة».

استقل الضحايا المركب للوصول إلى الجزيرة على مرتين، وعند العودة بعد أن حل الظلام، استقلوا جميعهم القارب مما جعل الحمولة تزيد عن المسموح بها، لينقلب القارب في مياه البحيرة.

•حقائب نساء وطعام أطفال
قال الدكتور رأفت حمزة استاذ مساعد الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، وأحد افراد فريق غواصين، إنه فور الإبلاغ بالحادث تواجد عدد من غواصين الخير مع فرق الإنقاذ النهري لسرعة إنتشال الجثامين، مشيرًا إلى أنه تم استخراج جثة سيدة، وطفل رضيع.

وأضاف لـ « الدستور» من المؤثر أنه تم العثور أثناء البحث على حقائب نسائية أحداها كان بها لبن اطفال، و«ببرونة» لرضيع، مما كان له آثار محزن على طاقم البحث.


• مناشدة الغواصين
ناشد الكابتن ايهاب المالحي قائد غواصى الخير، غواصين الإسكندرية والمحافظات المجاورة، بسرعة التوجه إلى منطقة الهوارية ببرج العرب، بعد غرق ١٩ فرد رجال ونساء وأطفال من أسرة واحدة.


وقال المالحي في تصريحات خاصة ل«الدستور»، إنه تم انتشال 12 فرد من مياه البحيرة ويتبقي٧ أفراد داخل المياه، مشيرًا إلى أنه متواجد الآن في مكان الغرق مع مجموعة من غواصين الخير المتطوعين، وقوات الإنقاذ النهرى، مطالبًا باقى الغواصين بسرعة الوصول لمكان الحادث،لينضم إلى فرق الإنقاذ غواصين من الإسكندرية،ومطروح.


• محافظ الإسكندرية يزور المصابين
زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مصابي حادث الغرق بمستشفى العامرية العام، للاطمئنان على تحسن حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، واستفسر من المصابين عن وجود أي احتياجات لهم لسرعة توفيرها في الحال.

• 9 وفيات و5 مصابين
أوضح المحافظ أن الحادث نتج عنه حتي الآن 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين وجاري البحث عن مفقودين، لافتًا أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف.




5 مشاهد من حادث غرق مركب بحيرة مريوط
5 مشاهد من حادث غرق مركب بحيرة مريوط
5 مشاهد من حادث غرق مركب بحيرة مريوط
5 مشاهد من حادث غرق مركب بحيرة مريوط

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