تصدر جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الفني 2021، محركات البحث خلال هذه الفترة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد الامتحانات، والتي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، حيث يرغب الكثير من الطلاب في معرفة الجدول، وذلك مع قرب موعد الامتحانات.





جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الفني 2021

ستبدأ امتحانات الصف الأول للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وتستمر حتى يوم 11 مارس المقبل، مع اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، التي اجتاحت العالم نهاية 2020، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى ساعة واحدة فقط وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريرى بورقة منفصلة.





تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

شددت الوزارة على عدد من التنبيهات والتعليمات للطلاب تتمثل في الآتي: زيادة الفترة المخصصة لأداء الامتحانات وتخفيض الزمن المخصص لأدائها، سيكون أداء الامتحانات العملية والمعملية، التحريرية، في الفترة الفترة من يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق ١١ مارس٢٠٢١.





وسيكون أداء الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي ساعة واحدة فقط.





شكل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هيئة وآلية الامتحانات حيث أكدت أن الأسئلة ستتنوع ما بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريري بورقة منفصلة.





وتعتبر الوزارة أن امتحانات المواد خارج المجموع ، وذلك عن طريق تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة بنهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، ويقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها في بداية الأسبوع الثاني من بدء الامتحانات.





منصات تعليمية إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم

وبعد معرفة جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الفني 2021، اطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، بهدف مساعدة الطلاب في تلقى دروسهم ومتابعة مقرراتهم الدراسية، واستكمال عملية التعليم عن بعد، بعد أن قلل عدد أيام الحضور للطلاب في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، منها: ذاكر، حصص، مدرستنا، بنك المعرفة المصري، وغيرها.